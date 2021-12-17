İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu bir zanlının başka illerden uyuşturucu temin ederek sattığı, bir diğer zanlının ise sahte alkol üreterek sattığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yaptıkları aramalarda 200 gram esrar ile 50 litre sahte alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.