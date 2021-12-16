Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi altına alınan 10 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 10 kişi ilçedeki hastanelere başvurdu.
Dün akşam saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı kapsamında tedavisi süren bir kişi daha kurtarılamadı.
5 kişinin tedavisi sürüyor
Zehirlenen 5 kişinin tedavisi de Nizip ilçesindeki hastanelerde sürüyor.
Bir kişi tutuklanmıştı
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sahte içkiye bağlı zehirlenen 10 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini, başlatılan soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapıldığını, gözaltına alınan iki şüpheliden E.G'nin tutuklandığını açıklamıştı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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