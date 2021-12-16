Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendileri küçük, yürekleri büyük çocuklardan yaralı kediye yardım eli
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi fark eden çocuklar, kedinin tedavisi için seferber oldu. Meyve kasasında taşıdıkları kediyi veteriner kliniğinde tedavi ettiren çocukların tutumu görenlerin içini ısıttı.
Zara ilçesinde yol kenarında bir aracın çarparak yaralanmasına neden olduğu anlaşılan kedi yavrusu bulan çocuklar, kayıtsız kalmadı.
Meyve kasasında taşıdılar
Yavru kediyi içine koydukları meyve kasasıyla belediye başkanının makamına getiren çocuklar, Zara Belediye Başkan Vekili Mustafa Ekici'den yardım istedi.
Ekici'nin görevlendirdiği belediye personeli ve çocuklar yaralı kediyi veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru kedinin bakımı da Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği görevlilerince üstlenildi.
Çocukların yaralı kedi için seferber olduğu görüntüler ise belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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