Zara ilçesinde yol kenarında bir aracın çarparak yaralanmasına neden olduğu anlaşılan kedi yavrusu bulan çocuklar, kayıtsız kalmadı.

Meyve kasasında taşıdılar

Yavru kediyi içine koydukları meyve kasasıyla belediye başkanının makamına getiren çocuklar, Zara Belediye Başkan Vekili Mustafa Ekici'den yardım istedi.

Ekici'nin görevlendirdiği belediye personeli ve çocuklar yaralı kediyi veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru kedinin bakımı da Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği görevlilerince üstlenildi.

Çocukların yaralı kedi için seferber olduğu görüntüler ise belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.