Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla karla karşılaşan vatandaşlar iş yerine giderken ve çocuklarını okullara götürürken zor anlar yaşadı.

Mamak ilçesinin yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, hazırlıksız yakalanan araç sürücüler trafikte aksamalara neden oldu.

Trafikte zor anlar yaşandı

Akyurt ilçesinde de kar sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına yol açtı.

Ankara'nın ana arterlerinde karla mücadele için önlemler alınırken belediye ekiplerinin kar yağışının etkili olduğu ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Ankara'da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bugün aralıklarla yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak.

Hafta sonu ise aralıklarla kar görülecek ve günün en yüksek sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek.