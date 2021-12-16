İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 6-12 Aralık arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, drift, makas atmak, abartı egzoz kullanmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, emniyet şeridi ihlali, hız ihlali, yayaların geçişine öncelik vermemek, tonaj sınırının aşılması, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, korsan taşımacılık, fazla yolcu taşımak, yasak park, kırmızı ışık ihlali ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 14 bin 10 sürücüye cezai işlem uygulandı.