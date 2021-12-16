Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil denize düştü, sürücü yaralandı
Mersin'de denize düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
E.A. yönetimindeki 33 UY 263 plakalı otomobil, Ayaş Mahallesi D-400 kara yolu Merdivenli Kuyu Plajı mevkisinde korkulukları aşıp yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düştü.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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