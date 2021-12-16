100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerindeki büfeye gelen silahlı grup, E.E. ve C.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E. ve C.E, pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi mahalle bekçilerinin yaptığı olayda yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan C.E'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor..

Olay yerinden kaçan grupta bulunduğu iddia edilen yaralı Y.Ç, özel hastanede tedavi altına alındı.

Caddeyi kapatarak olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.