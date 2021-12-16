Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta otomobil refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş’ta otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak’ta Özge Yavuz idaresindeki 34 CUG 768 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Yavuz ile otomobilde bulunan Burak Zeki Kara, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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