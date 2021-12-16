Ankara Sincan'da bulunan bir künefe dükkanının asma tavanı çöktü. O esnada dükkanda bulunan müşteriler kendilerini korkuyla dışarı attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çökme sonucunda 2 kişinin yaralandığını belirledi.

İtfaiye ekipleri ise asma tavanı çöken dükkanda kalan kimsenin olup olmadığı kontrol etti.

Yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.