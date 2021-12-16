Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da bir dükkanın asma tavanı çöktü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Sincan'da, bir künefe dükkanın asma tavanı çöktü. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara Sincan'da bulunan bir künefe dükkanının asma tavanı çöktü. O esnada dükkanda bulunan müşteriler kendilerini korkuyla dışarı attı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çökme sonucunda 2 kişinin yaralandığını belirledi.
İtfaiye ekipleri ise asma tavanı çöken dükkanda kalan kimsenin olup olmadığı kontrol etti.
Yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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