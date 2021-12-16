Soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için sarı kodlu yağış uyarısı geldi.

Hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembe günü öğle saatlerine kadar Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak beklendiğini söyleyerek, "Rakımı 1200 metrenin üzerindeki yerlerde ise kuvvetli kar yağışı tahminimiz söz konusu" dedi.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Peki, ülke genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak? Fevzi Burak Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki günlerde ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına iniyor. Doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor."

Ankara'da bugün ve yarın aralıklarla yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Hafta sonu ise aralıklarla kar görülecek ve günün en yüksek sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek.

İstanbul'da 4 gün boyunca aralıklarla yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı, yeni haftaya kadar 7-9 derece arasında seyredecek.

İzmir'de ise hafta sonu sağanak kendini gösterecek. Hava sıcaklığı 11-13 derece arasında gerçekleşecek.