Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 03:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düğün konvoyu 'oynamak' için yolu trafiğe kapattı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğüne giden kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp oynadı. Sosyal medyadaki görüntülerin üzerine harekete geçen ekipler, sürücülere ceza kesti.
İskenderun-Adana karayolu üzerindeki battı-çıktı içerisinde yaşanan olayda, düğün konvoyundaki kişiler 5 araçla yolu trafiğe kapatıp göbek atmaya başladı.
Diğer araç sürücülerinin korna çalmasına aldırmayan kişiler bir süre oynadı. Daha sonra araçlarına binip uzaklaştılar. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüleri ihbar olarak kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından konvoydaki 5 aracın plakasını tespit etti. Araç sürücülerine toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Hatay
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta otomobil refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz