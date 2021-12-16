İskenderun-Adana karayolu üzerindeki battı-çıktı içerisinde yaşanan olayda, düğün konvoyundaki kişiler 5 araçla yolu trafiğe kapatıp göbek atmaya başladı.

Diğer araç sürücülerinin korna çalmasına aldırmayan kişiler bir süre oynadı. Daha sonra araçlarına binip uzaklaştılar. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri ihbar olarak kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından konvoydaki 5 aracın plakasını tespit etti. Araç sürücülerine toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesildi.