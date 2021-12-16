Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde akşam başlayan kar yağışı zaman zaman artarak devam ediyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı güzergahta ekipler, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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Ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de etkili.

Bölgede görev yapan Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları için uyarıyor.