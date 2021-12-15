Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sahte içkiye bağlı 10 kişinin zehirlendiği vurgulandı.

Zehirlenen vatandaşların Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"13-15/12/2021 tarihleri arasında Nizip ilçemizde meydana gelen sahte alkole bağlı zehirlenme olayları kapsamında 10 vatandaşımızın zehirlendi. Vatandaşlarımız ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelerde tedavi altına alındıkları, 3 vatandaşımızın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikelerinin devam etmekte. Olay kapsamında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapılmış 2 şüpheli tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G tutuklanmıştır."