Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nallıhan'da kaçak kazıya suçüstü: 10 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Nallınan ilçesinde kepçe ile kazı yapan 10 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Danişment Mahallesi'ndeki ormanlık arazide 10 kişilik grup, paletli kepçeyle kazı yapmaya başladı. Grubun takibinde olan jandarma ekipleri, kazı sırasında suçüstü yaptı.10 kişi gözaltına alınırken kepçeye de el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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