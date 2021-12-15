İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 3 iş yerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere 20 bin 40 lira para cezası kesildi.

Kumar oynattıkları belirlenen 3 iş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Operasyonlar esnasında ele geçirilen ve kumar maksadıyla kullanılan 5 bin 320 lira paraya da el konuldu.