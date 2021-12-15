Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da 5 çoban köpeğinin zehirlendiği iddiasına inceleme
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çoban köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Tunçbilek beldesi yakınında Yaylacık Ormanı'nda hayvancılıkla uğraşan Mehmet Er'e ait 5 çoban köpeği birkaç gün arayla telef oldu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede inceleme yapıldı.
Ekiplerin ölü hayvanlar ve çevresindeki tavuk kemiklerinden numuneler topladıkları, savcılığa rapor edilerek, numunelerin tahlile gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Kütahya
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