Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören köyü mevkisinde, T.S. yönetimdeki tır ile H.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü T.S. ve yolcu K.G. yaralandı.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:14
- 22:04
- 21:56
- 21:51
- 21:24
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da stokçuluk denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz