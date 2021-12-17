Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Atabey ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Isparta'nın Atabey ilçesinde çeşitli adreslerden akü, motorlu hızar çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda, şüpheliler M.S ve Ö.D. saklandıkları adreste yakalandı.
Evde yapılan aramada, çalınan malzemeler bulundu.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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