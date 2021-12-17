Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kızıltepe Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sağlık çalışanları aşı ve PCR testi denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, HES kodu üzerinden azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

Aşısı bulunmayan ya da PCR testi yaptırmayan yolcular otobüslerden indirilerek, test için hastanelere yönlendirildi.