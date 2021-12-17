Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 18:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kendisini öldürmek isterken evlat katili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de tabancayla intihara kalkışan baba, omzundan çıkan kurşunla kendisini ikna etmeye çalışan kızının ölümüne sebep oldu.
2 Aralık'ta Kırıkkale'deki evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya, kendini odaya kilitleyip kasadaki tabancasını aldı ve ateşledi.
O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızı Hazal, babasının omzundan çıkan kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybetti.
Sağlık görevlilerince Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
İfade için adliyeye götürülen Karakaya, kızını öldürdüğünü öğrendi ve cezaevine gönderildi.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kırıkkale
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