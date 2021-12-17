Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şüphelilere yönelik yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Diğer yandan uygulamalarda yoklama kaçağı olduğu belirlenen 8 kişi de yakalandı.