Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 18:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman’da 'Güven ve Huzur' uygulaması: 9 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Karaman'da, jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şüphelilere yönelik yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Diğer yandan uygulamalarda yoklama kaçağı olduğu belirlenen 8 kişi de yakalandı.
Etiketler: Karaman
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