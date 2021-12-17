Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen COVID-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklama sonrasında Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk oluştu. Aşı randevusu alanların, merkezlerde sıra oluşturduğu gözlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı da artırıldı. Gerekli formu dolduran vatandaşlar, kısa süre içinde hatırlatma dozunu olabiliyorlar.

Edirne ve Tekirdağ'da da hatırlatma dozu ilgi görmeye devam ediyor.