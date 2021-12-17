Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatırlatma dozu bekleme süresinin 6 aydan 3 aya düşürülmesiyle Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk oluştu. Son koronavirüs aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes, istediği aşıdan hatırlatma dozu olabiliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen COVID-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
Açıklama sonrasında Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk oluştu. Aşı randevusu alanların, merkezlerde sıra oluşturduğu gözlendi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı da artırıldı. Gerekli formu dolduran vatandaşlar, kısa süre içinde hatırlatma dozunu olabiliyorlar.
Edirne ve Tekirdağ'da da hatırlatma dozu ilgi görmeye devam ediyor.
Son Haberler
- 22:14
- 22:04
- 21:56
- 21:51
- 21:24
Sıradaki Haber
Otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz