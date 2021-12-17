Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Karayolları ekipleri anayollarda, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda, ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını il genelindeki bin 150 kilometrelik yol ağında toplam 157 personel ve 50 araçla sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, sis de meydana geldi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'ndaki sis ve kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.