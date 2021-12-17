Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Bayburt-Gümüşhane yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.K. yönetimindeki 69 AL 342 plakalı kamyonet, Bayrak Sokak'tan yola çıkan D.A.A'nın kullandığı 34 GRD 35 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan D.A.A, sağlık ekipleri tarafından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
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