Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de kayıp şoförün cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin’de ailesinin haber alamadığı tır şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, kayıp kişinin dün yaptığı kazayla hayatını kaybettiğini belirledi.
Artvin Hopa'da yaşayan tır şoförü İslam Karabulut’un ailesi, kendisinden haber alamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.
Jandarma ekipleri, araştırmaları sonucunda kayıp İslam Karabaulut’un ilçeye bağlı Koyuncular köyünde aracıyla dereye düştüğünü öğrendi.
Sağlık ekipleri, İslam Karabulut’un hayatını kaybettiği belirledi.
Jandarma, AFAD, HOPAK ve Hopa itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kazanın dün meydana geldiği tespit edildi.
İslam Karabulut’un cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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