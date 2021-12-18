Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Gülbahçe Mahallesi mevkiinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek, Gökhan A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Akçaabat ve Vakfıkebir'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazanın ardından trafiğe kapanan Giresun-Trabzon güzergahı çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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