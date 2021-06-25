Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bariyerlere çarpan motosikletin Rus sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kullandığı motosikletle bariyerlere çarpan Rus hayatını kaybetti.
Rus Maksim Plotnikov (33) yönetimindeki 07 MC 631 plakalı motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolu Polatpaşa köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
Bu sırada motosikletten refüje düşen Plotnikov, yaşamını yitirdi.
Cenaze, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Motosiklette bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan Plotnikov'un arkadaşı Aleksey B, Antalya'da yaşadıklarını, Gürcistan'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Viraja girdik ve o düştü." dedi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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