Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobille cip çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da otomobille cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kemal Kırmızıoğlu'nun kullandığı 37 SH567 plakalı otomobil, havaalanı kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DH 3494 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Cemal Kırmızıoğlu ile cipteki Ceylan ve Habibe Yaylacı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kastamonu
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