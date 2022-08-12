Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta arkadaşları ile baraja giren genç boğuldu
[Fotograf: İHA]
Sivas’ta arkadaşları ile serinlemek için baraja giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
İmranlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için İmranlı Barajı'na giren 17 yaşındaki Kaan Tekin suda boğuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İMAYKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye çağrılan Ordu Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, genci sabaha karşı 02.00 sıralarında bularak sudan çıkardı.
Tekin’in boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sivas
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