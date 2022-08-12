Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaneli'nde apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir apartmanda çıkan ve iki katta etkili olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Şehit Fehim Yavaş Sokağı'nda 4 katlı bir binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarından dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ve zabıta ekipleri, son katın balkonundaki yaşlı kadını fark ederek dışarı çıkarttı.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen ve iki katta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Bilecik
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