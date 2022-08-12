Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor.

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Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.

e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama için tıklayınız.

Söz konusu hizmeti, uygulamadaki "Favori Hizmetlerim" bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek.

Vatandaşlar, bilgisayar dışında, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmetiyle, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin bilgilerinin en güncel şekilde, aynı mecrada toplanması sağlandı.