Nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet nöbetçi eczane öğrenme...
Nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı. e-Devlet nöbetçi eczane öğrenme...
Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.
"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.
TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor.
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Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.
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Söz konusu hizmeti, uygulamadaki "Favori Hizmetlerim" bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek.
Vatandaşlar, bilgisayar dışında, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek.
TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmetiyle, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin bilgilerinin en güncel şekilde, aynı mecrada toplanması sağlandı.