İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler Zara ve Suşehri ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava etkisini gösteriyor.