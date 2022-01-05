Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 3 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 3 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 milyon 400 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Niğde
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