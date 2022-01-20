Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 470 köy yoluna ulaşım engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 470 köy yolu ulaşıma kapandı.
Soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 470 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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