Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf AA]
Gaziantep Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, kentte buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Parçalı ve çok bulutlu bir günün tahmin edildiği Gaziantep'te kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin öngörüldüğü kentte, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Gaziantep Buzlanma Kar Yağışı
Son Haberler
- 10:06
- 10:18
- 10:17
- 10:06
- 10:08
Sıradaki Haber
Hakkari’deki fırınlarda gramaj denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz