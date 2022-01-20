Parçalı ve çok bulutlu bir günün tahmin edildiği Gaziantep'te kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin öngörüldüğü kentte, don ve buzlanma uyarısında bulunuldu.