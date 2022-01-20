Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, oluşan don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı.
Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.
Bölgedeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle, otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı.
Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.
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