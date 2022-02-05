Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 125 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 125 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.
Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntü oluştu, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım Yağış
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