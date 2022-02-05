Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede Fas ve Cezayir uyruklu 6 kişiyi yakaladı.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
Son Haberler
- 14:05
- 14:06
- 14:23
- 14:18
- 13:12
Sıradaki Haber
Çorum-Samsun karayolunda trafik kazası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz