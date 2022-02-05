Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çorum-Samsun karayolunda trafik kazası
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çorum-Samsun karayolunda bir TIR'ın seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Çorum-Samsun karayolunun 7.kilometresinde park halinde TIR, freninin boşalması sonucu hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Mühahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum-Samsun karayolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Ambulans Çorum Samsun Trafik Kazası Ulaşım
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