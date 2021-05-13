Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 yıldır ziyaretçi kabul edilmeyen İsmail Hakkı Toprak Huzurevin'de kalan yaşlılar aşılarının yapılmasının ardından Vali Ayhan ile eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ı ağırladı.

Ayhan, huzurevinde kalan yaşlılara karanfil vererek bayramlarını tebrik etti.

Salgın nedeniyle bayramların buruk kutlandığını belirten Ayhan, "İnşallah bu küresel illetten hep birlikte kurtulacağız." dedi.

Vali Ayhan, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını da kınadı.

Huzurevinde kalan yaşlılar ise ziyaretinden dolayı Ayhan'a teşekkür ederek, salgının biran önce sona ermesini ve eski bayramlardaki gibi ziyaretçilerin gelmesini temenni etti.

Daha sonra Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret eden Ayhan, çocuklara hediye ve bayram harçlığı verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Ayhan, telsizden yaptığı anonsla görev başındaki polis ve sağlık ekiplerinin bayramını kutladı.