Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: ]
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 39. kilometresinde E.C.T. idaresindeki motosiklet, bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
E.C.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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