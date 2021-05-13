Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus’ta sürüden ayrılan koyun sahibine teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan koyun bulunarak sahibine teslim etti.
Şehitler Tepesi Mahallesi'nde bayram namazından çıkan vatandaşlar, yolda gezen bir koyun gördü.
Yapılan araştırma sonucunda koyunun Takbaş Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Torun'a ait olduğu öğrenildi.
Koyun, sahibine teslim edildi.
Torun, koyunu bulup teslim edenlere teşekkür etti.
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