Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Arpalı köyünde karantina kararı alındı.
Bu kapsamda köylere giriş çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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