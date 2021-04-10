Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas merkezli organize suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivas merkez ve Şarkışla ilçesi ile Gaziantep ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Şarkışla Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tutuklandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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