İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivas merkez ve Şarkışla ilçesi ile Gaziantep ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Şarkışla Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.