İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 63 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve satmaktan işlem yapıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.