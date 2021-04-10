Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 63 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve satmaktan işlem yapıldı.
Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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