Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan M.B.'nin kullandığı motosiklet, hasta almaya giden E.G. idaresindeki ambulansa çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.B. yaralanırken, ambulansın içerisinde bulunan 112 görevlileri ise kazayı yaralanmadan atlattı. Kazada savrulup yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın içerisindeki sağlık görevlileri yaptı.

Yaralı, haber verilmesiyle bölgeye gelen başka bir ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kazaya karışan ambulansın yerine ise hasta almaya başka bir ambulans sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.