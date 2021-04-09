Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Süreyya Sadi Bilgiç Caddesi'nde Ömer Ç.'nin kullandığı otomobil, elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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