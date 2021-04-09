Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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