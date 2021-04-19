Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

Öte yandan semtteki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlarla asayiş denetimini sürdürdü.