Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdur'da merkeze bağlı Taşkapı köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, yerleşim yerinde 13 koronavirüs vakası ve çok sayıda temaslı kişi tespit edildi.
Salgınının kontrol altına alınması amacıyla köyün ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına ve görevli personel hariç giriş çıkışlara kapatılmasına karar verildi.
Taşkapı köyü daha önce de iki kez karantinaya alınmıştı.
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